В Steam начались бесплатные выходные Battlefield 5 — игру можно купить с большой скидкой

В Steam стартовал бесплатный уик-энд Battlefield 5. До 28 августа шутер могут опробовать все желающие. Если игра понравится, то её можно купить с большой скидкой — за 349 рублей доступно Definitive Edition со всеми дополнениями. Весь прогресс, накопленный за бесплатные выходные, перейдёт в полную версию.

Battlefield 5 — последняя на данный момент игра франшизы DICE. Действие шутера разворачивается во времена Второй мировой войны. Игрокам доступны многочисленные сюжетные режимы и сюжетная кампания, разделённая на несколько глав. Любители королевских битв могут опробовать «Огненный шторм», который построен на тех же принципах, но с несколькими отличиями.

Следующая игра франшизы — Battlefield 2042 — выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Хотя до релиза ещё далеко, для шутера уже начали продавать читы.