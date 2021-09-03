Крюк-кошка, дрон-разведчик и другие особенности специалистов в геймплее Battlefield 2042

Авторы Battlefield 2042 опубликовали новый геймплейный трейлер шутера. В нём уделили внимание специалистам и показали их различные гаджеты и умения в действии. Всего будет 10 оперативников, пять из них известны: Викус «Каспер» Ван Дэйл, Мария Фальк, Пётр «Борис» Гусковский, Вебстер Маккей и персонаж из Battlefield 4 Кимбл «Ирландец» Грейвс.
Особенности специалистов
- Пётр «Борис» Гусковский может устанавливать охранную систему SG-36, которая автоматически обнаруживает и атакует врагов.
- У Вебстера Маккея есть возможность использовать крюк-кошку, чтобы притягиваться к месту крепления. Также противник получил навык, позволяющий быстрее передвигаться во время прицеливания.
- Викус «Каспер» Ван Дэйл получил дрона-разведчика, с помощью которого может определять местоположение противников и дезориентировать их оглушающими взрывами. Ещё один гаджет — датчик движения. Он предупреждает Ван Дэйла о приближении вражеских солдат.
- Мария Фальк — боец поддержки. В её арсенале есть пистолет-шприц S21, который лечит союзников и наносит урон врагам. Если дружественный солдат падёт в бою, то Фальк сможет поднять его и полностью восполнить здоровье.
В сентябре должен пройти бета-тест шутера, но даты проведения официально ещё не назвали. Однако известный инсайдер Том Хендерсон сообщал о двух этапах. Первый стартует 22 сентября — для предзаказавших игру и подписчиков EA Play. Второй этап начнётся 24 сентября, и принять участие смогут все.
Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительный заказ можно оформить на официальном сайте EA.
Take-Two подала судебный иск на создателей фанатских ремастеров GTA. Компания хочет получить компенсацию за каждое нарушение авторского права и расходы на судебные процессы.
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:36
-
18:30
-
17:54
-
17:09
-
16:04
-
14:44
-
13:51
-
13:45
-
13:04
-
13:02
-
12:34
-
12:07
-
11:42
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:05
- 2 сентября 2021
-
20:44
-
20:42
-
18:33
-
18:15
-
17:54
-
17:17
-
17:08
-
16:44
-
16:31
-
15:46
-
15:45
-
14:48
-
14:38
-
13:21
-
13:08
-
12:46
-
12:28