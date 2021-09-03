Крюк-кошка, дрон-разведчик и другие особенности специалистов в геймплее Battlefield 2042

Авторы Battlefield 2042 опубликовали новый геймплейный трейлер шутера. В нём уделили внимание специалистам и показали их различные гаджеты и умения в действии. Всего будет 10 оперативников, пять из них известны: Викус «Каспер» Ван Дэйл, Мария Фальк, Пётр «Борис» Гусковский, Вебстер Маккей и персонаж из Battlefield 4 Кимбл «Ирландец» Грейвс.

Особенности специалистов

Пётр «Борис» Гусковский может устанавливать охранную систему SG-36, которая автоматически обнаруживает и атакует врагов.

У Вебстера Маккея есть возможность использовать крюк-кошку, чтобы притягиваться к месту крепления. Также противник получил навык, позволяющий быстрее передвигаться во время прицеливания.

Викус «Каспер» Ван Дэйл получил дрона-разведчика, с помощью которого может определять местоположение противников и дезориентировать их оглушающими взрывами. Ещё один гаджет — датчик движения. Он предупреждает Ван Дэйла о приближении вражеских солдат.

Мария Фальк — боец поддержки. В её арсенале есть пистолет-шприц S21, который лечит союзников и наносит урон врагам. Если дружественный солдат падёт в бою, то Фальк сможет поднять его и полностью восполнить здоровье.

В сентябре должен пройти бета-тест шутера, но даты проведения официально ещё не назвали. Однако известный инсайдер Том Хендерсон сообщал о двух этапах. Первый стартует 22 сентября — для предзаказавших игру и подписчиков EA Play. Второй этап начнётся 24 сентября, и принять участие смогут все.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительный заказ можно оформить на официальном сайте EA.

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