Take-Two подала в суд на создателей фанатских ремастеров GTA

Take-Two подала в суд на авторов фанатских ремастеров GTA 3 и GTA: Vice City. Обвиняемые — несколько программистов, которые занимались разработкой переосмыслений игр с использованием исходных кодов без соответствующего разрешения издателя.

Обновлённые фанатские версии GTA получили названия re3 и reVC. С их помощью энтузиасты могли запустить GTA 3 и GTA: Vice City даже на Nintendo Switch и PlayStation Vita, то есть на тех платформах, на которых тайтлы не выходили. Это, как считает Take-Two, наносит огромный ущерб компании и её репутации. В мае 2021 года проектам уже выдавали страйки, но они быстро были сняты.

Главное требование Take-Two — остановить распространение re3 и reVC. Компания потребовала с авторов по $ 150 тыс. за каждое нарушение авторских прав. Плюс компенсацию за затраты на работу юристов и судебный процесс. Будут ли выплачены указанные штрафы — неизвестно.

Возможно, такая борьба с фанатскими ремастерами GTA связана с грядущим выходом обновлённых тайтлов. В начале августа журналисты Kotaku сообщили о намерении Rockstar Games выпустить их в октябре 2021 года. Улучшенные версии якобы разрабатываются на Unreal Engine.

Разработчики Biomutant выпустили для тайтла новый патч. Он весит 13 гигабайт, а исправил всего три бага. Почему апдейт такой большой — не сообщается.