Кратоса в God of War: Ascension хотели сделать истощённым и без мускулатуры

Пользователь Reddit под ником No-Syllabub5087 опубликовал арт с ранним дизайном Кратоса из God of War: Ascension. Судя по всему, изначально авторы задумывали показать полубога тощим и измождённым. На изображении также можно увидеть оторванную плоть на руках, ногах и теле.

В таком виде Кратос должен был предстать после пыток фурий, но в итоге авторы решили оставить персонажа с классическим телосложением. Многие пользователи в комментариях отметили, что богу войны не подходит такой облик. Если бы на арте не было знаменитой спартанской татуировки, то отличить героя от другого персонажа было бы затруднительно. Фанат оставил шуточный комментарий про Меч Олимпа.

Видеть Кратоса без мускулов очень непривычно и странно. Я не уверен, смог бы такой полубог поднять Меч Олимпа и не сломать себе при этом спину.

Художником арта выступил Джеймс Ван Ден Богарт, который трудился в Sony Santa Monica с 2011 по 2013 года. Он также работал над дизайном игр Riot Games и ArenaNet, а сейчас устроен в Valve.

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