Умер актёр Майкл К. Уильямс — Ирландец из Battlefield 4 и 2042

Умер 54-летний актёр Майкл К. Уильямс, известный игрокам по роли Ирландца в Battlefield 4 и Battlefield 2042. Также он работал над прошлогодней NBA 2K, но наибольшую популярность Уильямс получил благодаря роли Омара Литтла в сериале «Прослушка».

Сначала о смерти сообщили СМИ, после чего сведения подтвердила полиция Нью-Йорка. Тело нашли в квартире актёра, а причиной произошедшего предварительно называют передозировку наркотиков.

Неизвестно, как случившееся скажется на планах создателей Battlefield 2042 — Ирландец стал одним из специалистов сетевого шутера и появился в кинематографической короткометражке по мотивам шутера.

Battlefield 2042 выходит 22 октября на ПК и консолях, а 22 сентября ожидается старт публичного тестирования.