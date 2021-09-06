Умер актёр Майкл К. Уильямс — Ирландец из Battlefield 4 и 2042
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Умер 54-летний актёр Майкл К. Уильямс, известный игрокам по роли Ирландца в Battlefield 4 и Battlefield 2042. Также он работал над прошлогодней NBA 2K, но наибольшую популярность Уильямс получил благодаря роли Омара Литтла в сериале «Прослушка».
Сначала о смерти сообщили СМИ, после чего сведения подтвердила полиция Нью-Йорка. Тело нашли в квартире актёра, а причиной произошедшего предварительно называют передозировку наркотиков.
Неизвестно, как случившееся скажется на планах создателей Battlefield 2042 — Ирландец стал одним из специалистов сетевого шутера и появился в кинематографической короткометражке по мотивам шутера.
Battlefield 2042 выходит 22 октября на ПК и консолях, а 22 сентября ожидается старт публичного тестирования.
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