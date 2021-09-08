Авторы Destiny ищут директора по развитию франшизы через кино, сериалы и комиксы

Студия Bungie открыла вакансию директора по развитию франшизы Destiny за пределами видеоигр. Кандидат возьмёт ответственность за работу над фильмами, сериалами, комиксами и другому контенту по серии шутеров. Ему также предстоит обсуждать все запланированные проекты с причастными к ним партнёрами и следить, чтобы они соответствовали лору вселенной и её духу.

Требования к кандидату: опыт работы над анимационными проектами; навыки по адаптации разных франшиз под новые форматы; обширная и проверенная база контактов агентов, менеджеров, писателей и редакторов, а также связи в областях стриминга и продакшена. Ну и, конечно же, любовь ко вселенной Destiny.

В июле Bungie открыла вакансию на специалиста по истории Destiny. Нанятому человеку предстоит следить за правильностью подачи вселенной шутера в различных форматах. Судя по всему, директор по развитию франшизы будет тесно работать с историком.

Destiny 2 доступна на ПК и консолях. 22 февраля 2022 года для шутера выйдет крупный аддон The Witch Queen. С ним в игре появятся система крафтинга, первое в своём роде оружие ближнего боя (с видом от первого лица) и новая сюжетная линия.