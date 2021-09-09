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Появился геймплей отменённой игры «Человек-паук 4» для Xbox 360 от авторов Prototype

Появился геймплей отменённой игры «Человек-паук 4» для Xbox 360 от авторов Prototype
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На YouTube появилась запись игрового процесса отменённой в 2010 году игры «Человек-паук 4» для Xbox 360.

Экшен должен был выйти примерно в одно время с премьерой четвёртой части фильма Сэма Рэйми, но в итоге ни игра, ни фильм не появились на свет. Видео длится 15 минут.

В записи можно увидеть полёты по Нью-Йорку, передвижением по стенам и сражения с противниками. В середине ролика герою даже пришлось сразиться с вертолётом. Из-за различных багов и механики битва выглядит неказисто. Человек-паук налетает на винты, отскакивает от них и оплетает паутиной.

Примечательно, что разработкой игры занималась студия Radical Entertainment. В 2009 году команда выпустила Prototype, откуда многое перешло в игру про супергероя. Это можно заметить по схожему дизайну, интерфейсу и даже боевой системе. Когда игру про Человека-паука отменили, Radical использовала все ресурсы для создания второй части Prototype.

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