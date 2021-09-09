FIFA 22 получила тематический трейлер с участием футболиста Александра Мостового

Для футбольного симулятора FIFA 22 вышел тематический трейлер, в котором принял участие футболист Александр Мостовой.

Александр — один из самых ярких российских бомбардиров поколения 90-х годов. Заслуженный полузащитник «Спартака» начал свой путь на международной арене и получил всемирную славу под прозвищем «Царь».

Легенд много, а царь — один.

За легендарного футболиста можно будет сыграть в FIFA 22. У его «героической» карточки, которая войдёт в общую коллекцию «Герои FUT», довольно высокие показатели дриблинга (88) и ударов (83), но защиты и физики получилось на порядок меньше — 62 и 77 соответственно.

8 сентября EA опубликовала новый трейлер футбольного симулятора с демонстрацией режима Pro Clubs. В нём появится возможность возможность играть с друзьями из других клубов без необходимости выходить из своего, а также можно углубиться в кастомизацию игроков и стадиона. Также произойдут изменения в навыках игроков.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.

В сети появился полный саундтрек Battlefield 2042. Игроки уже оценили работы композиторов и назвали их достойными.