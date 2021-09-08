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Кастомизация, игра с друзьями и навыки — детали режима Pro Clubs в FIFA 22

Кастомизация, игра с друзьями и навыки — детали режима Pro Clubs в FIFA 22
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Авторы футбольного симулятора FIFA 22 опубликовали новый трейлер — он посвящён режиму Pro Clubs.

Там, например, появится возможность играть с друзьями из других клубов без необходимости выходить из своего, а также можно углубиться в кастомизацию игроков и стадиона.

Детали режима Pro Clubs

  • В открытых матчах перед поиском нужно выбрать игровой стиль, который отображает предпочитаемую позицию
  • В открытых матчах появится новая форма для игроков — это поможет погружению в геймплей
  • В Pro Clubs пользователи будут получать опыт во всех матчах, кроме тренировочных. Максимальный уровень — 25-й
  • Авторы улучшат экран анализа индивидуальных действий игрока для сбора более точной информации
  • Важны различные новые способности, которые определят игровой стиль
  • Нововведением также станут архетипы — значительные усиления характеристик, позволяющие создавать, изменять и закреплять индивидуальную роль игрока на поле
  • Пользователи смогут менять цвет сидений, цвет разметки, износ поля, цвет поля, узор на газоне, рисунок сетки и многое другое

5 сентября EA показала характеристики Александра Мостового. Легендарный футболист появится в симуляторе с весьма высокими показателями дриблинга (88) и ударов (83). Карточка Александра Мостового войдёт в общую коллекцию «Герои FUT».

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В футбольном симуляторе пройдёт благотворительный турнир с Дэвидом Бекхэмом.

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