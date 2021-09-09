В сеть утёк весь саундтрек Battlefield 2042 — в нём 14 композиций, игроки довольны

На YouTube появился полный саундтрек Battlefield 2042. Официально его должны были представить 22 сентября, но утечка случилась на две недели раньше.
Композиторами выступили Хильдур Гуднадоттир, которая писала музыку для фильма «Джокер», и Сэм Слейтер, выступивший её продюсером. Пара уже работала вместе, но не над играми.
Всего в саундтреке 14 композиций, а в конце видео можно услышать главную музыкальную тему Battlefield 2042. Многие пользователи отметили, что музыка получилась мрачной. Кто-то даже высказался, что за такое можно дать Оскар.
Если бы эта музыка играла в каком-нибудь фильме, то ей явно бы дали Оскар! Господи, потрясающий саундтрек.
Пользователь Zavex подчеркнул, что саундтрек передаёт настроение шутера и его событий, происходящих в будущем, когда человечество вынуждено бороться за ресурсы.
Да, это не самое лучшее качество, потому что это утечка, но, чёрт возьми, я почувствовал меланхолию игрового мира. В 2042 году мир просто разорван на части и музыка это передаёт. Авторы точно не хотели сделать типичный саундтрек для шутера.
3 сентября разработчики Battlefield 2042 опубликовали новый геймплей, в котором рассказали про оперативников. Игрокам стало больше известно про Викуса «Каспера» Ван Дэйла, Марию Фальк и других специалистов. Также показали их снаряжение.
Релиз шутера состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
8 сентября EA поделилась деталями режима Pro Clubs в FIFA 22. Так, например, появится возможность играть с друзьями из других клубов без необходимости выходить из своего, а также можно углубиться в кастомизацию игроков и стадиона.
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