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Football Manager 2022 анонсирована — дата выхода и первый трейлер

Football Manager 2022 анонсирована — дата выхода и первый трейлер
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SEGA и Sports Interactive анонсировали Football Manager 2022 — разные версии футбольного менеджера выйдут на всех платформах, кроме Nintendo Switch, уже 9 ноября. За предварительный заказ пользователи получат скидку в 10% и доступ к полной версии примерно за две недели до выхода — в районе 26 октября.

Разработчики планируют начать делиться первыми подробностями проекта в конце сентября, а пока лишь представили версии футбольного менеджера:

  • FM22 (ПК) — 9 ноября
  • FM22 Xbox Edition (Xbox) — 9 ноября
  • FM22 Mobile (iOS и Android) — 9 ноября
  • FM22 Touch (Nintendo Switch) — объявят позже.

Доступ к игре Xbox и ПК в день выхода бесплатно получат подписчики Xbox Game Pass, а предзаказ в Steam сейчас обойдётся в 2429 рублей.

На днях разработчики Football Manager 2021 раскрыли статистику игроков спортивного менеджера, удивившись числу сыгранных матчей — их аж 446 млн.

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