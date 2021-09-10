В Steam началась распродажа игр Electronic Arts — Dead Space, Dragon Age, Mass Effect
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В Steam стартовала новая распродажа издателя Electronic Arts. На ней можно купить множество игр со скидками до 80%. В акции участвуют все части Dead Space, Dragon Age, Mirror's Edge и другие игры.
Лучшие предложения
- Dead Space — 249 рублей (-75%)
- Dead Space 2 — 249 рублей (-75%)
- Dead Space 3 — 249 рублей (-75%)
- Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition — 349 рублей (-75%)
- Mass Effect Legendary Edition — 2309 рублей (-34%)
- Dragon Age: Origins — 249 рублей (-75%)
- Dragon Age 2 — 249 рублей (-75%)
- Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition — 624 рубля (-75%)
- SPORE — 199 рублей (-80%)
- Mirror's Edge — 199 рублей (-80%)
Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 20 сентября.
Авторы God of War Ragnarok представили первые скриншоты экшена. На кадрах можно увидеть Кратоса, Атрея, Фрею и другие детали. Игра выйдет на PS4 и PS5, но даты пока нет.
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