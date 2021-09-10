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В Steam началась распродажа игр Electronic Arts — Dead Space, Dragon Age, Mass Effect

В Steam началась распродажа игр Electronic Arts — Dead Space, Dragon Age, Mass Effect
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В Steam стартовала новая распродажа издателя Electronic Arts. На ней можно купить множество игр со скидками до 80%. В акции участвуют все части Dead Space, Dragon Age, Mirror's Edge и другие игры.

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Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 20 сентября.

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Авторы God of War Ragnarok представили первые скриншоты экшена. На кадрах можно увидеть Кратоса, Атрея, Фрею и другие детали. Игра выйдет на PS4 и PS5, но даты пока нет.

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