Лучшая игра Arkane! Появились первые оценки Deathloop

13 сентября спало эмбарго на публикацию обзоров Deathloop от Arkane Studios. Большинство журналистов остались довольны новинкой, отметив интересный игровой процесс и визуальный стиль. Однако она получилась не без минусов — ругают линейность, поведение противников и некоторые технические проблемы.

На момент написания новости средний балл версии для PS5 на Metacritic составил 88 на основе 63 рецензий. Шутера на ПК оценили точно аналогично. В целом многие называют игру чуть ли не лучшей в истории Arkane.

Оценки из разных изданий:

Автор обзора из издания Game Informer отметил, что в игре хорошая музыка, которая отлично вписывается в сеттинг Deathloop. Чем ближе к финалу — тем интереснее.

В Deathloop довольно весело умирать, но убивать там ещё веселее. Это хорошая игра с уникальными, хоть и похожими на предыдущие игры Arkane элементами

Журналисту VG247 больше всего понравился мультиплеер — когда во время прохождения может вторгнуться другой игрок, чтобы помешать главному герою. Также он отметил, что разработчикам стоило лучше поработать над искусственным интеллектом, но это не такая значительная проблема.

Главная система с петлёй времени отлично работает. Мне очень понравилось сражаться с Джулианной, игра сразу становится с изюминкой. Жаль, что ИИ получился глуповатым, зато в остальном Deathloop хороша.

Deathloop выйдет завтра, 14 сентября, на PC и PlayStation 5. Релизный трейлер игры можно посмотреть ниже.

«Чемпионат» выпустил два обзора шутера. Один в формате текста, а другой — в видео. Мнения авторов получились альтернативными.