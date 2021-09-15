Фанат Warhammer 40000: Dawn of War распечатал на 3D-принтере здания для настолки

Ведущий YouTube-канала EonsOfBattle создаёт настольную игру по вселенной Warhammer 40000: Dawn of War. Он создал постройки из игры с помощью 3D-принтера. Процесс с детальным созданием конструкций энтузиаст показал в видео.
Перед созданием настольной игры автор начал создавать два своих любимых здания из Dawn of War — высокий плазменный генератор и широкую цитадель. Он провёл вычисления, сконструировал картонные макеты, и при помощи софта для 3D-моделирования Vectorworks и Blender воссоздал здания. Ему даже удалось добавить эффект потрёпанности конструкций, чтобы показать реалистичность.
На полное создание двух зданий у энтузиаста ушло 25 часов. В конце он преобразил генератор, добавив ему свечение с помощью синей краски. Сам автор остался доволен своим проектом и отметил, что создаст нечто глобальное в ближайшее время.
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