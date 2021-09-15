Blizzard рассказала, почему изменение имени Маккри занимает много времени

27 августа стало известно о том, что Blizzard все жё переименует Маккри из Overwatch на фоне скандалов с харассментом. Виртуальный ковбой носил имя реально существующего (уже бывшего) работника студии. Геймеры поинтересовались, почему процесс изменения имени так затянулся. Blizzard отметила, что это не так просто, как кажется.

Новость по теме Blizzard переименует Маккри из Overwatch на фоне скандалов с харассментом

По словам комьюнити-менеджера компании, процесс занимает много времени, поскольку приходится менять очень многие элементы. Под изменения пойдут вся звуковая дорожка героя, элементы интерфейса, сюжетные фрагменты и другие аспекты.

Сейчас я не могу точно назвать дату, когда мы сменим имя героя. Я уверяю, что работа над этим ведётся постоянно.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то похвалил компанию за такое смелое решение и действия в сторону изменения имени. Другие заявили, что изменить имя героя — лёгкая задача, с которой можно справиться за пару месяцев.

Вам просто нужно везде поменять имя Маккри на другое и всё, представляете? Можно сделать так, и будет быстрее.

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