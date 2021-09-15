Blizzard рассказала, почему изменение имени Маккри занимает много времени

27 августа стало известно о том, что Blizzard все жё переименует Маккри из Overwatch на фоне скандалов с харассментом. Виртуальный ковбой носил имя реально существующего (уже бывшего) работника студии. Геймеры поинтересовались, почему процесс изменения имени так затянулся. Blizzard отметила, что это не так просто, как кажется.
По словам комьюнити-менеджера компании, процесс занимает много времени, поскольку приходится менять очень многие элементы. Под изменения пойдут вся звуковая дорожка героя, элементы интерфейса, сюжетные фрагменты и другие аспекты.
Сейчас я не могу точно назвать дату, когда мы сменим имя героя. Я уверяю, что работа над этим ведётся постоянно.
Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то похвалил компанию за такое смелое решение и действия в сторону изменения имени. Другие заявили, что изменить имя героя — лёгкая задача, с которой можно справиться за пару месяцев.
Вам просто нужно везде поменять имя Маккри на другое и всё, представляете? Можно сделать так, и будет быстрее.
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