Для бесплатной eFootball уже можно купить набор — но его выпустят только в ноябре

Для eFootball открыли страницу в различных магазинах, включая Steam, PS Store и Xbox Store. Сама игра условно-бесплатная, однако контент будет стоить денег.
К примеру, премиальный набор для консолей обойдётся в 2849 рублей, а для ПК — в 725 рублей. Примечательно, что футбольный симулятор выходит уже 30 сентября, а контент из наборов выпустят не раньше середины ноября.
В состав комплекта входят 2 800 внутриигровых монет и шесть случайных сделок. Они позволят подписать одного из 16 игроков игроков-послов высшего уровня и футболистов из клубов-партнёров. Оформить случайные сделки пользователи смогут до 30 апреля 2022 года.
Сегодня, 16 сентября, стали известны системные требования футбольного симулятора. Они получились приемлемыми — для комфортной игры не потребуется мощное железо. На диске игра займёт 50 гигабайт.
eFootball выйдет 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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