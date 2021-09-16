Авторы Vigilance 2099 не хотят давать игрокам обещаний из-за провала Cyberpunk 2077

Разработчики киберпанковой Vigilance 2099 не хотят обещать игрокам слишком много, как это сделала CD Projekt RED в случае с Cyberpunk 2077.
Геймдизайнер Vigilance 2099 Нас Накарус отметил, что ему очень понравилась Cyberpunk 2077, однако он не забыл о плохом старте продаж и проблемах польского блокбастера.
Мне правда понравилась Cyberpunk 2077. Но я же не могу забыть провальный запуск. Мы не будем давать пустых обещаний. Наша команда хочет, чтобы игроки прочувствовали работу над каждым элементом нашего творения.
Vigilance 2099 представляет собой экшен от третьего и первого лица в стилистике киберпанка. Игру создают на базе Unreal Engine 5, хотя производство начиналось на четвёртой версии движка. Авторы обещали разнообразный геймплей с летающими машинами, погонями, паркуром, перестрелками и многим другим.
Дата выхода игры и платформы неизвестны.
Последний патч для World of Warcraft добавил цензуру на женские изображения. Игроки считают, что это странный способ помочь игре.
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