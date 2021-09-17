Новая PS5 не лучше и не хуже оригинальной модели — анализ

Эксперты Digital Foundry совместно с Gamers Nexus провели масштабный технический анализ новой PlayStation 5 (CFI-1100), сравнив её с прошлогодней моделью (CFI-1000).
В первых сравнениях отмечали более высокую температуру, что якобы могло сказаться на долговечности устройства, и чуть сниженную громкость работы. Ютубер Остин Эванс назвал новинку худшим вариантом и предложил аудитории попытаться найти оригинальную модель — история стала резонансной.
Эванс в своём ролике отмечал, что модель охлаждения у новой консоли хуже за счёт уменьшенного радиатора. Однако в Digital Foundry заметили и другие изменения — Sony также скорректировала материнскую плату и опорную пластину. В итоге внутри самой PS5 где-то температура наоборот стала ниже, а где-то — выше.
Так делать не надо
В конце ролика руководитель Digital Foundry Ричард Ледбеттер отметил, что система охлаждения в каком-то смысле действительно была упрощена, однако для конечного потребителя обе модели PlayStation 5 фактические одинаковые.
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