Новая PS5 не лучше и не хуже оригинальной модели — анализ

Эксперты Digital Foundry совместно с Gamers Nexus провели масштабный технический анализ новой PlayStation 5 (CFI-1100), сравнив её с прошлогодней моделью (CFI-1000).

В первых сравнениях отмечали более высокую температуру, что якобы могло сказаться на долговечности устройства, и чуть сниженную громкость работы. Ютубер Остин Эванс назвал новинку худшим вариантом и предложил аудитории попытаться найти оригинальную модель — история стала резонансной.

Эванс в своём ролике отмечал, что модель охлаждения у новой консоли хуже за счёт уменьшенного радиатора. Однако в Digital Foundry заметили и другие изменения — Sony также скорректировала материнскую плату и опорную пластину. В итоге внутри самой PS5 где-то температура наоборот стала ниже, а где-то — выше.

Процессор стал нагреваться чуть больше, а память — чуть меньше. Но разница с предыдущей моделью минимальна. Потребителям не стоит обращать на это никакого внимания. Главное держать PS5 в зоне с хорошей вентиляцией. Это касается и новой, и старой модели. И других схожих устройств.

Так делать не надо

В конце ролика руководитель Digital Foundry Ричард Ледбеттер отметил, что система охлаждения в каком-то смысле действительно была упрощена, однако для конечного потребителя обе модели PlayStation 5 фактические одинаковые.