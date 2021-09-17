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Нил Дракманн срежиссирует эпизод сериала The Last of Us от HBO

Нил Дракманн срежиссирует эпизод сериала The Last of Us от HBO
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Создатель The Last of Us и соруководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн выступит режиссёром экранизации от HBO. Ранее он числился только исполнительным продюсером и сценаристом. Информация об этом появилась в документе Гильдии режиссёров Канады.

На новость уже отреагировала старшая сотрудница отдела обеспечения качества Naughty Dog Джен Лланилло. Она отметила, что сериал в надёжных руках.

Помимо Дракманна постановщикам шоу числятся Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Питер Хоар и Крейг Мазин. Последний также выступает шоураннером. В списке от Гильдии нет Али Абасси, хотя его уже утвердили в качестве режиссёра.

Педро Паскаль сыграет Джоэла, Белла Рамзи — Элли, а роль брата Джоэла Томми досталась Габриэлю Луне. Ещё появится Анна Торв — она сыграет Тесс. Премьера ожидается в 2022 году.

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