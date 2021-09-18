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В Blizzard не настаивают на покупке ремейка Diablo 2 на фоне скандала

В Blizzard не настаивают на покупке ремейка Diablo 2 на фоне скандала
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Летом 2021 года в Blizzard прогремел громкий скандал из-за дискриминации сотрудников, который пока ни к чему не привёл — разбирательство продолжается. Однако выпуск игр прекращать никто не собирается, и ремейк Diablo 2 станет первой новинкой издателя после инцидента.

Директор по дизайну Blizzard Роб Галлерани в интервью Axois рассказал, что покупать новинку стоит лишь в том случае, если это не противоречит собственным убеждениям на фоне обсуждения рабочей культуры корпорации.

Игрокам, когда они обдумывают покупку ремейка Diablo 2, стоит следовать за своим сердцем.

Примечательно, что созданием Diablo II: Resurrected занимается студия Vicarious Visions — она не фигурирует в судебном процессе и стала частью Blizzard совсем недавно, в январе 2021 года. До этого компания работала под эгидой Activision, где отметилась ремейками Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Ремейк выйдет 23 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Одной из особенностей проекта станет возможность включать оригинальную графику нажатием одной кнопки.

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