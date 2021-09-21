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Ремастер Alan Wake может выйти на Nintendo Switch

Ремастер Alan Wake может выйти на Nintendo Switch
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Ремастер Alan Wake получил возрастной рейтинг в Бразилии для консоли Nintendo Switch. Выход обновлённой версии экшена был заявлен только на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Обычно игры получают подобную оценку перед релизом на какую-либо платформу. Часто – ещё до анонса.

Alan Wake Remastered анонсировали в начале сентября. В игре обновят графику и модели персонажей, а также добавят поддержку 4К. В комплекте с оригинальной игрой идут два дополнения: «Сигнал» и «Писатель». В экшене появятся новые кинематографические ролики и возможность включить комментарии разработчиков.

Ремастер Alan Wake выйдет 5 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах. СМИ сообщали, что авторы разрабатывают полноценное продолжение, но других деталей нет.

В Steam началась распродажа. Можно купить игры серии Call of Duty, SOMA, Detroit: Become Human и множество других тайтлов.

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