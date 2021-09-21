Футболист Диогу Жота занял шестое место в мире по Squad Battle для FIFA 22

Футболист Диогу Жота занял шестое место в мире в режиме Squad Battle для FIFA 22.
Игрок команды «Ливерпуль» набрал 8234 очка, но до лидера ему далеко — у пользователя под ником Send2RQCity набрано 19 906 очков. Диогу нужно набрать 100 очков и он поднимется до пятой строчки.
Squad Battles представляет собой режим FIFA Ultimate Team, в котором пользователи играют против составов других геймеров под управлением искусственного интеллекта. В Squad Battles нужно побеждать, набирать очки и выбиваться в лидеры.
Новая часть футбольного симулятора выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Покупателям подписки EA Play через PS Store с 22 сентября откроется доступ к десяти часам ранней версии FIFA 22.
21 сентября EA представила игроков с лучшим прогрессом в FIFA 22. К ним относятся Джованни Рейна, Наиф Агуэрд, Ибаньес, Максанс Лакруа и другие.
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