Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо — игроки с лучшим прогрессом в FIFA 22

Electronic Arts представила игроков с лучшим прогрессом в FIFA 22 (то есть они показали значительный рост показателей за прошедший год).

Среди них есть футболисты Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо и Джованни Рейна.

Игроки с лучшим прогрессом и их рейтинги

Максанс Лакруа — рейтинг 79

Весле Фофана — рейтинг 78

Хорхе де Фрутос — рейтинг 78

Ибаньес — рейтинг 77

Нони Мадуэке — рейтинг 77

Рональд Араухо — рейтинг 77

Джованни Рейна — рейтинг 77

Роберт Санчес — рейтинг 76

Наиф Агер — рейтинг 76

Йенс Петтер Хауге — рейтинг 76

21 сентября стали известны рейтинги игроков сборной России по футболу в FIFA 22. Самый высокий показатель у Александра Головина — 79. У идущих за ним Алексея Миранчука, Артёма Дзюбы, Андрея Лунёва и Романа Зобнина по 78 очков.

Ремастер Alan Wake может появиться на Nintendo Switch. Игра получила возрастной рейтинг в Бразилии, хотя официального анонса на консоль Nintendo не было.