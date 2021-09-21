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Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо — игроки с лучшим прогрессом в FIFA 22

Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо — игроки с лучшим прогрессом в FIFA 22
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Electronic Arts представила игроков с лучшим прогрессом в FIFA 22 (то есть они показали значительный рост показателей за прошедший год).

Среди них есть футболисты Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо и Джованни Рейна.

Игроки с лучшим прогрессом и их рейтинги

  • Максанс Лакруа — рейтинг 79
  • Весле Фофана — рейтинг 78
  • Хорхе де Фрутос — рейтинг 78
  • Ибаньес — рейтинг 77
  • Нони Мадуэке — рейтинг 77
  • Рональд Араухо — рейтинг 77
  • Джованни Рейна — рейтинг 77
  • Роберт Санчес — рейтинг 76
  • Наиф Агер — рейтинг 76
  • Йенс Петтер Хауге — рейтинг 76

21 сентября стали известны рейтинги игроков сборной России по футболу в FIFA 22. Самый высокий показатель у Александра Головина — 79. У идущих за ним Алексея Миранчука, Артёма Дзюбы, Андрея Лунёва и Романа Зобнина по 78 очков.

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