Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо — игроки с лучшим прогрессом в FIFA 22
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Electronic Arts представила игроков с лучшим прогрессом в FIFA 22 (то есть они показали значительный рост показателей за прошедший год).
Среди них есть футболисты Наиф Агер, Йенс Петтер Хауге, Рональд Араухо и Джованни Рейна.
Игроки с лучшим прогрессом и их рейтинги
- Максанс Лакруа — рейтинг 79
- Весле Фофана — рейтинг 78
- Хорхе де Фрутос — рейтинг 78
- Ибаньес — рейтинг 77
- Нони Мадуэке — рейтинг 77
- Рональд Араухо — рейтинг 77
- Джованни Рейна — рейтинг 77
- Роберт Санчес — рейтинг 76
- Наиф Агер — рейтинг 76
- Йенс Петтер Хауге — рейтинг 76
21 сентября стали известны рейтинги игроков сборной России по футболу в FIFA 22. Самый высокий показатель у Александра Головина — 79. У идущих за ним Алексея Миранчука, Артёма Дзюбы, Андрея Лунёва и Романа Зобнина по 78 очков.
Ремастер Alan Wake может появиться на Nintendo Switch. Игра получила возрастной рейтинг в Бразилии, хотя официального анонса на консоль Nintendo не было.
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