FIFA 22 на PS4 и PS5 — чем отличается?

Появились первые сравнения FIFA 22 на консолях PlayStation — как оказалось, различий не так много, как ожидалось изначально.

Графические отличия на PS4 и PS5 в большинстве своём уже были реализованы год назад в FIFA 21. Это и более реалистичное освещение, и метод отрисовки волос. Новые анимации благодаря нейросетям (HyperMotion) на первый взгляд не сильно меняют общие впечатления. Как и год назад, на PS5 фактически нет загрузок — матчи начинаются нажатием одной кнопки.

В целом, как отмечает автор канала ElAnalistaDeBits, графически игра практически не продвинулась после прошлогодней FIFA 21.

Модель Месси на PS4, PS4 Pro и PS5

Разрешение и FPS

PS4 — 1080р при 60 FPS (30 FPS на повторах)

PS4 Pro — 4К при 60 FPS (30 FPS на повторах)

PS5 — 4К при 60 FPS (30 FPS на повторах).

Если сравнивать с Xbox, то там ситуация схожая — версии для консолей нового поколения попросту идентичны (разве что Xbox Series S работает в 1080р при 60 FPS).

У нас, кстати, вышел предварительный обзор FIFA 22 — геймплейно игра всё-таки поменялась. Есть опасения, правда, что с патчами всё вернётся на круги своя.