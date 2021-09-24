В Far Cry 5 попытались воссоздать уровень из Metro 2033

Энтузиаст Harry Potheat воссоздал в редакторе карт Far Cry 5 уровень из Metro 2033 — свою работу он назвал Metro 2031. С ней может ознакомиться каждый желающий.
Работу сложно назвать выдающейся, во многом из-за ограничений и контента самой Far Cry 5 — местами уровни скорее напоминают канализацию, нежели московский метрополитен. В комментариях отмечают, что локация больше похожа на Dying Light, нежели на Metro 2033.
Редактор уровней Far Cry Arcade в последнее время становится всё популярнее. Поклонники стараются хотя бы частично воссоздать там любимые игры вроде The Elder Scrolls V: Skyrim. А один из энтузиастов и вовсе выпустил ремейк культовой GoldenEye 007, которую пытались прикрыть правообладатели.
К сожалению, от редактора отказались в Far Cry 6 — конкретные причины не сообщаются, но команда отмечала, что подобный исход помог сосредоточиться на сюжетной кампании шутера для её максимальной полировки. Шестая часть шутера выходит уже 7 октября.
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