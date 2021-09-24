Мультиплеер The Last of Us: Part 2 могут показать уже 26 сентября
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Уже послезавтра, 26 сентября, пройдёт День The Last of Us — праздник среди поклонников серии Naughty Dog, который отмечают в день начала выдуманной эпидемии.
Традиционно в этот день разработчики что-то готовят — обычно это либо поздравительные открытки, либо мерчендайз по мотивам серии вроде одежды и аксессуаров. В этом году, помимо прочего, обещают показать «новый контент».
Вдобавок к мерчу 26 сентября в 19:00 мск мы покажем кое-какой новый контент. Обязательно приходите и проверяйте сайт The Last of Us.
Следующим большим проектом студии должен стать мультиплеер по мотивам The Last of Us: Part II. Изначально он должен был входить в состав сиквела, однако амбиции обоих режимов начали мешать друг другу — в итоге было принято решение сделать онлайн отдельной игрой.
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