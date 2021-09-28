Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Стали известны системные требования Alan Wake Remastered

Стали известны системные требования Alan Wake Remastered
Комментарии

Remedy Entertainment назвала системные требования ремастера Alan Wake. Список необходимы комплектующих появился на официальном сайте студии.

Обзор FIFA 22. Не революция, но шаг вперёд Обзор FIFA 22. Не революция, но шаг вперёд

Минимальные системные требования

  • Процессор: Intel i5-3340 или AMD Ryzen 3 1200
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD RX470 4 ГБ
  • Оперативная память: 8 ГБ или выше 
  • Операционная система: Windows 10 64-bit

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: Intel i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD 5600XT 6 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Операционная система: Windows 10 64-bit
5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM 5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM

Вместе с этим команда напомнила об основных особенностях ПК-версии хоррора. В игре не будет рейтрейсинга, но заявлены поддержка DLSS и поддержка широкоформатных мониторов вплоть до 21:9. Ограничитель FPS в ремастере отключён по аналогу с оригиналом.

Alan Wake Remastered была анонсирована в начале сентября. В игре обновили всю графику, а в комплект с оригинальной историей включили два дополнения – «Сигнал» и «Писатель». Релиз ожидается 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Это будет первый раз, когда хоррор о приключениях Алана Уэйка выйдет за пределы компьютеров и консолей Microsoft.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021