Стали известны системные требования Alan Wake Remastered
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Remedy Entertainment назвала системные требования ремастера Alan Wake. Список необходимы комплектующих появился на официальном сайте студии.
Минимальные системные требования
- Процессор: Intel i5-3340 или AMD Ryzen 3 1200
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD RX470 4 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ или выше
- Операционная система: Windows 10 64-bit
Рекомендуемые системные требования
- Процессор: Intel i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD 5600XT 6 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Операционная система: Windows 10 64-bit
Вместе с этим команда напомнила об основных особенностях ПК-версии хоррора. В игре не будет рейтрейсинга, но заявлены поддержка DLSS и поддержка широкоформатных мониторов вплоть до 21:9. Ограничитель FPS в ремастере отключён по аналогу с оригиналом.
Alan Wake Remastered была анонсирована в начале сентября. В игре обновили всю графику, а в комплект с оригинальной историей включили два дополнения – «Сигнал» и «Писатель». Релиз ожидается 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Это будет первый раз, когда хоррор о приключениях Алана Уэйка выйдет за пределы компьютеров и консолей Microsoft.
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