New World только вышла и уже показала рекордный онлайн в Steam

Несколько часов назад, в ночь на 28 сентября, Amazon выпустила свою многострадальную New World — первую масштабную западную MMORPG за долгие годы. Ещё на этапе тестирования проект оказался неожиданно популярным, но на релизе интерес к нему оказался ещё выше.

Если по итогам беты пиковый онлайн составил «лишь» 200 тысяч человек (200 856, если быть точным), то уже спустя три часа после выхода полной версии показатель пробил 217 тысяч человек — и аудитория продолжает активно увеличиваться.

На текущий момент игра занимает третью позицию в чартах Steam по числу активных игроков. Впереди только Dota 2 (568 тысяч) и Counter-Strike: Global Offensive (775 тысяч). Сейчас New World фактически самая популярная платная игра в магазине.

New World обошла и PUBG, и ApexLegends, и GTA 5

На Twitch ситуация схожая: за новинкой следит более 323 тысяч человек, и онлайн только увеличивается.