«Вы зажрались»: недовольные фанаты Genshin Impact бомбят рейтинг игры на Android

Празднование годовщины Genshin Impact прошло не так гладко, как планировали авторы. Из-за мелких наград за бесплатную рекламу пользователи стали покидать игру и отмечать, что разочаровались в ней. Дело дошло и до мобильной версии в Google Play.

28 сентября пользователь Reddit под ником Dwayne_Dantes отметил, что рейтинг Genshin Impact составляет 3.7 балла, но на момент написания новости он стал ещё ниже — 2.8 балла. В App Store показатель не уменьшился и остался на отметке в 4.7 балла.

Игроки отметили, что их негативные отзывы об игре удаляют без причины. В основном пользователи жалуются на жадность разработчиков и плохие награды в ходе празднования годовщины.

Авторы Genshin Impact из студии miHoYo никак не отреагировали на действия игроков. Пользователи шутят, что теперь они никогда не услышат разработчиков, потому что им стыдно.

Фанаты хотели бы видеть во во втором «Человеке-пауке» костюм из игры 2000 года. Такая идея кажется интересной, к тому же можно окунуться в ностальгию.