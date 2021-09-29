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«Вы зажрались»: недовольные фанаты Genshin Impact бомбят рейтинг игры на Android

«Вы зажрались»: недовольные фанаты Genshin Impact бомбят рейтинг игры на Android
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Празднование годовщины Genshin Impact прошло не так гладко, как планировали авторы. Из-за мелких наград за бесплатную рекламу пользователи стали покидать игру и отмечать, что разочаровались в ней. Дело дошло и до мобильной версии в Google Play.

28 сентября пользователь Reddit под ником Dwayne_Dantes отметил, что рейтинг Genshin Impact составляет 3.7 балла, но на момент написания новости он стал ещё ниже — 2.8 балла. В App Store показатель не уменьшился и остался на отметке в 4.7 балла.

Игроки отметили, что их негативные отзывы об игре удаляют без причины. В основном пользователи жалуются на жадность разработчиков и плохие награды в ходе празднования годовщины.

Авторы Genshin Impact из студии miHoYo никак не отреагировали на действия игроков. Пользователи шутят, что теперь они никогда не услышат разработчиков, потому что им стыдно.

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Фанаты хотели бы видеть во во втором «Человеке-пауке» костюм из игры 2000 года. Такая идея кажется интересной, к тому же можно окунуться в ностальгию.

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