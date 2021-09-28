Фанаты хотят получить во втором «Человеке-пауке» костюм из игры 2000 года

Пользователь Reddit под ником ShotDinner1847 спросил, хотят ли игроки видеть в Marvel's Spider-Man 2 костюм из игры про Человека-паука из 2000 года. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать, и большинство отметило, что эта идея звучит интересно.
Игроки подчеркнули, что такой костюм смотрелся бы интересно. К тому же многие ждут ремейк или ремастер этой игры, чтобы комфортно провести в ней время. EldritchBat ударился в ностальгию и вспомнил своё детство.
Чёрт возьми, я помню, как играл в это, когда был ещё ребёнком. Ещё можно вернуть Электро, мне так нравилось с ним сражаться.
В первой Marvel's Spider-Man есть множество различных образов Человека-паука из комиксов и фильмов. Например, по просьбе фанатов разработчики добавили костюм героя из трилогии Сэма Рейми, а также образ из дилогии Марка Уэбба.
Вторая часть «Человека-паука» с антагонистом Веномом выйдет в 2023 году эксклюзивно для PlayStation 5.
Marvel's Avengers добавят в подписку Xbox Game Pass 30 сентября. Доступ к игре получат обладатели консолей Xbox One, Xbox Series и ПК.
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