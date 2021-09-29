Игроки «Локомотива» в FIFA 22: Зе Луиш — главная звезда, Едвай помолодел

Больше всего внимания в игре к футболисту, который в 2021 году больше лечился, чем играл.

До этого мы успели показать, как в FIFA 22 выглядят игроки сборной России и московского «Спартака», а теперь добрались до «Локомотива».

Александр Сильянов

Антон Миранчук

Алексис Бека-Бека

Андрей Савин

Борис Ротенберг

Даниил Худяков

Даниил Куликов

Дмитрий Баринов

Дмитрий Рыбчинский

Гирано Керк

Фёдор Смолов

Франсуа Камано

Маринато Гильерме

Кирилл Зинович

Константин Марадишвили

Мацей Рыбус

Мурило Серкейра

Наир Тикнизян

Пабло Насименто

Рифат Жемалетдинов

Сергей Бабкин

Станислав Магкеев

Тин Едвай

Тино Анджорин

Виталий Лисакович

Зе Луиш

Максим Ненахов

FIFA 22 официально выходит 1 октября, но с 27 сентября футбольный симулятор стал доступен покупателям ультимативного издания, а до этого подписчики EA Play получили доступ к пробной версии игры на 10 часов.

У нас уже вышел обзор новинки — получилась лучшая версия FIFA, но без кардинальных нововведений.

То, какие изменения мы получили, обнадёживает. Достаточно ли их? Вероятно, нет, но я думаю, что это шаг в правильном направлении. По крайней мере, нет такого разочарования и опустошения, какое было после выхода FIFA 21. Но в то же время нет ощущения, что это прям прорывная игра.