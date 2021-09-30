«Не забывайте о чести». Electronic Arts показала устав сообщества Battlefield

Electronic Arts опубликовала на официальном сайте полный список правил поведения сообщества Battlefield. Издатель хочет, чтобы игроки уважали друг друга, относились с пониманием к напарникам по команде и не опускались до оскорблений.

В уставе также есть пункт «Делитесь правильным контентом». Далее речь идёт о нечестной игре. Судя по всему, таким образом EA попросила фанатов не устанавливать на Battlefield 2042 читы и записывать развлекательные видео с ними.

Ранее стали известны официальные даты бета-тестирования Battlefield 2042. Шутер будет доступен с 6 по 7 октября обладателям предзаказов и подписчикам EA Play. С 8 по 10 число поиграть смогут все желающие. Тесты пройдут на всех платформах, где выйдет игра: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Релиз состоится 19 ноября.