Игроки в FIFA 22 не получили желаемых футболистов в наборах «Обратите внимание»

В качестве бонуса за предварительный заказ FIFA 22 разработчики подарили каждому игроку по одному комплекту из серии «Обратите внимание». В этом наборе гарантированно попадается футболист, положение которого меняется в зависимости от результатов в реальных матчах. Пользователи жалуются, что получили золотую карточку футболиста вместо особой.

EA предупреждала, что наборы лучше открыть после релиза, когда игроки из этой серии появятся в FIFA 22, но многие сделали это раньше и не получили желаемую карточку футболиста. Издатель уже работает над решением проблемы, а все игроки получат дополнительный набор «Обратите внимание».

Яркими примерами игроков из серии «Обратите внимание» выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду. Первый перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», а второй покинул «Ювентус» и присоединился к «Манчестер Юнайтед».

FIFA 22 уже вышла и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В Steam началась распродажа игр Warner Bros. Можно купить множество тайтлов издателя по скидкам до 85%. Ещё в магазине есть акция на игры, портированные с PS4.