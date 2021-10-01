Игроки в FIFA 22 не получили желаемых футболистов в наборах «Обратите внимание»

В качестве бонуса за предварительный заказ FIFA 22 разработчики подарили каждому игроку по одному комплекту из серии «Обратите внимание». В этом наборе гарантированно попадается футболист, положение которого меняется в зависимости от результатов в реальных матчах. Пользователи жалуются, что получили золотую карточку футболиста вместо особой.
EA предупреждала, что наборы лучше открыть после релиза, когда игроки из этой серии появятся в FIFA 22, но многие сделали это раньше и не получили желаемую карточку футболиста. Издатель уже работает над решением проблемы, а все игроки получат дополнительный набор «Обратите внимание».
Яркими примерами игроков из серии «Обратите внимание» выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду. Первый перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», а второй покинул «Ювентус» и присоединился к «Манчестер Юнайтед».
FIFA 22 уже вышла и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
В Steam началась распродажа игр Warner Bros. Можно купить множество тайтлов издателя по скидкам до 85%. Ещё в магазине есть акция на игры, портированные с PS4.
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