CD Projekt RED показала геймплей третьего «Ведьмака» со Steam Deck

CD Projekt RED показала игровой процесс The Witcher 3: Wild Hunt с девкита Steam Deck. Геймплей записывался с обычной версии игры. Обновлённый «Ведьмак» должен выйти до конца 2021 года.
Судя по роликам, портативный ПК неплохо справился с игрой, однако в полной мере оценить качество не получится. Студия показала три фрагмента, на которых Геральт верхом на Плотве заезжает в Новиград, вступает в битву с элементалем и исследует болота. Из-за формата съёмки сложно понять, как выглядит игра, однако критических ошибок и падения частоты кадров не было.
До «Ведьмака» на Steam Deck тестировали другие современные игры. Например, Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики выдал 20-30 FPS, зато DOOM на средних настройках показал достойный результат в 60 FPS.
Продажи Steam Deck в странах Европы, Америке и Японии начнутся в декабре 2021 года. Остальной мир получит устройство к 2022 году. В России официальным дистрибьютором портативного ПК может стать «Бука».
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