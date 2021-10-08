Для игры про Стражей Галактики представили саундтрек — там 30 композиций из 80-х

Авторы «Стражей Галактики» из Eidos Montreal опубликовали полный саундтрек игры — там 30 композиций (28 из них лицензированные хиты 1980-х годов). Пара треков принадлежат вымышленной группе Star-Lord, в честь которой Питер Квилл и взял себе прозвище Звёздный Лорд.
Среди композиций есть песня группы a-ha, треки Call Me, The Final Countdown, Never Gonna Give You Up и многие другие. Разработчики подготовили специальный плейлист на Spotify,.
Также появился анимационный клип на песню Zero to Hero группы Star-Lord. Помимо стилизованных кадров есть и вставки с настоящими музыкантами, которые выполнены в стиле 1980-х годов.
В Guardians of the Galaxy будет пёс-телепат по имени Космо. Вчера разработчики выпустили свежий трейлер экшена, посвящённый персонажу. Сама игра выйдет 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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