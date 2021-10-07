Новый трейлер «Стражей Галактики» посвятили советскому псу-телепату Космо

«Стражи Галактики» от Eidos Montreal получили новый трейлер с демонстрацией Космо. Это советский пёс-телепат, который входит в состав команды и заведует службой безопасности станции Забвение.

В течение ролика Космо общается со Звёздным Лордом и пытается управиться со своим потомством — множеством щенят. Видимо, в конце ролика Ракета и пёс что-то не поделили, поэтому меряются оскалом. Потом трейлер обрывается.

В комиксах Marvel Космо был подопытным животным советской космической программы. В процессе опытов он мутировал и обрёл сверхспособности в виде телекинеза, телепатии, манипулирования и многого другого. В итоге его приютили Стражи и он стал членом их команды. Больше всего Космо недолюбливает Доктора Стрэнджа.

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы экшена открыты на всех платформах.