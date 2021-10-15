NVIDIA больше не поддерживает Windows 7 и видеокарты 600-й и 700-й серии

Недавно NVIDIA выпустила новый пакет драйверов Game Ready версии 496.13 — в нём компания оптимизировала работу Back 4 Blood, Crysis Remastered Trilogy и Baldur's Gate 3 на своих видеокартах.

Однако самым важным стало отсутствие поддержки драйверов у GTX 600-й и 700-й серии — видеокарты архитектуры Kepler больше не получат обновлений. Однако GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti не относятся к списку — они построены на более современной архитектуре Maxwell, поэтому в дальнейшем их ещё будут поддерживать.

Вдобавок теперь NVIDIA выпускает драйверы только на Windows 10 и 11. Судя по статистике Steam, Windows 7 и 8 пользуются около 6% пользователей — теперь для них появился по-настоящему весомый повод обновить свою ОС.

Доля Windows 10 составляет около 94% пользователей ПК в Steam

Выход драйвера 496.13 состоялся 12 октября. Ранее появился слух, что NVIDIA планирует к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090 Super, а также новые модели RTX 3070 Ti и RTX 2060 с расширенной памятью на 16 и 12 гигабайт соответственно.