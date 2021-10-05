Слух: NVIDIA скоро выпустит RTX 3090 Super и расширит память у RTX 3070 Ti и RTX 2060

NVIDIA планирует к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090 Super, а также новые модели RTX 3070 Ti и RTX 2060 с расширенной памятью на 16 и 12 гигабайт соответственно. Информацией поделился инсайдер под ником hongxing2020. Релиз запланирован на январь 2022 года.

Стоимость устройств неизвестна — будут ли свежие модели дороже оригиналов, также пока можно только гадать.

Про модель RTX 2060 говорили ещё в середине сентября — и вот видеокарта вновь появилась в свежей утечке. Вероятно, информация достоверная, но официальных данных пока что нет.

4 октября перестали работать многие социальные сети, включая WhatsApp, Facebook, Instagram и другие. Также жалобы поступали и от пользователей шлемов Oculus VR. В данный момент работа площадок восстановилась.