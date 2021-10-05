Слух: NVIDIA скоро выпустит RTX 3090 Super и расширит память у RTX 3070 Ti и RTX 2060
Поделиться
NVIDIA планирует к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090 Super, а также новые модели RTX 3070 Ti и RTX 2060 с расширенной памятью на 16 и 12 гигабайт соответственно. Информацией поделился инсайдер под ником hongxing2020. Релиз запланирован на январь 2022 года.
Стоимость устройств неизвестна — будут ли свежие модели дороже оригиналов, также пока можно только гадать.
Про модель RTX 2060 говорили ещё в середине сентября — и вот видеокарта вновь появилась в свежей утечке. Вероятно, информация достоверная, но официальных данных пока что нет.
4 октября перестали работать многие социальные сети, включая WhatsApp, Facebook, Instagram и другие. Также жалобы поступали и от пользователей шлемов Oculus VR. В данный момент работа площадок восстановилась.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
12:06
-
11:26
-
11:05
-
10:09
-
09:54
-
09:17
-
01:56
-
00:51
-
00:25
- 4 октября 2021
-
21:52
-
20:07
-
20:03
-
19:47
-
19:16
-
19:11
-
18:20
-
18:19
-
18:04
-
17:43
-
15:28
-
14:46
-
14:16
-
13:24
-
13:19
-
12:31
-
11:51
-
11:41
-
11:21
-
10:47
-
10:44
-
10:22
-
09:32
-
08:29
-
08:00
-
02:06
Партнерский контент