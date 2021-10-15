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Теперь DOOM умудрились запустить даже в «Твиттере»

Теперь DOOM умудрились запустить даже в «Твиттере»
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Оригинальную DOOM уже запустили на множестве различных устройств, которые вообще не предназначены для игр. Например, на экране фотоаппарата, часах, принтере и многом другом. Теперь дошла очередь и до «Твиттера».

Запустить шутер прямо в социальной сети смог программист под ником ggerganov. Он сделал специального бота. Алгоритм простой: человек вводит команды, бот обрабатывает их и генерирует прохождение уровня. Большая часть аудитории для эксперимента решила пройти несколько метров, но кто-то смог развернуться и даже подобрать броню.

Чтобы добиться большего прогресса, нужно заранее спланировать свои действия как в какой-нибудь пошаговой тактике. Также можно проходить DOOM частями, изучая локации и заранее выполнив действия. Самая длинная цепочка твитов получилась у пользователя dona_hari. Она достигла значительного прогресса в прохождении.

Посмотреть остальных участников можно по ссылке.

Для начала игры достаточно внимательно изучить инструкцию и написать боту команды. Например, если ввести значения «x,10-,e,10-,e,10,», то Думгай пробежит вперёд и повернётся направо.

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