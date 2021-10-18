Депутат Госдумы о победе Team Spirit на TI10: они не просто сидят за компьютером

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на турнире The International 2021. Это событие, кажется, разлетелось по всему интернету, поэтому его прокомментировал даже депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев.

По его словам, парни — большие молодцы, а люди привыкли к стандартным дисциплинам спорта вроде футбола, хоккей, тенниса и другим. Свищев считает, что ребята не просто сидели за компьютером, а по-настоящему трудились.

Они выиграли $ 18 млн на команду? Фантастическая цифра, конечно. Рад за них, поздравляю.

Team Spirit победила китайскую команду PSG.LGD и заработала $ 18,2 млн. Игроки из российской команды рассказали, как потратят свои призовые. Team Spirit поздравила и Федерация киберспорта Украины, однако из-за сложных политических отношений не все были этому рады.