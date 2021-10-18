Федерация киберспорта Украины поздравила Team Spirit с победой на TI10 — люди недовольны

Вчера Team Spirit удалось, кажется, невозможное — вопреки усталости и неровному старту на The International 2021 команда победила. В России и странах СНГ это стало настоящим событием. Кажется, о победе слышал буквально каждый!
Федерация киберспорта Украины не осталась в стороне, поздравив игроков на «Фейсбук» со впечатляющим результатом, особенно отметив 18-летних украинцев Илью «Yatoro» Мулярчука и Мирослава «Mira» Колпакова.
Mira буквально три месяца назад говорил в интервью, что хочет выиграть The International через пять лет, а выиграл его уже сегодня. Верьте в себя, верьте в свою команду. Мы счастливы!
Однако не все смогли разделить радость. Многие посчитали поздравления федерации «зашкваром» из-за политических отношений между Украиной и Россией. Пользователь GamewayUA написал в «Твиттере» следующее:
Невероятный зашквар! Федерацию киберспорта Украины переполняет гордость и благодарность за победу российской команды на The International. Мне без разницы, что там выступают два украинца — это не наша команда. У вас там всё хорошо? Вам не стыдно?
Впрочем, нашлись и те, кто был рад поздравлениям.
Кто следит за киберспортом, тот знает, что почти все составы всегда были миксовыми. Здесь пост про наших ребят, которые в составе коллектива из РФ сделали практически нереальное. От души молодцы! К чему весь этот хейт?
Team Spirit стала первой командой из СНГ на International за десять лет, которой удалось победить на турнире. В прошлый раз это случилось на первом чемпионате, когда победу одержали NAVI.
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