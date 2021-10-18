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Федерация киберспорта Украины поздравила Team Spirit с победой на TI10 — люди недовольны

Федерация киберспорта Украины поздравила Team Spirit с победой на TI10 — люди недовольны
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Вчера Team Spirit удалось, кажется, невозможное — вопреки усталости и неровному старту на The International 2021 команда победила. В России и странах СНГ это стало настоящим событием. Кажется, о победе слышал буквально каждый!

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Федерация киберспорта Украины не осталась в стороне, поздравив игроков на «Фейсбук» со впечатляющим результатом, особенно отметив 18-летних украинцев Илью «Yatoro» Мулярчука и Мирослава «Mira» Колпакова.

Mira буквально три месяца назад говорил в интервью, что хочет выиграть The International через пять лет, а выиграл его уже сегодня. Верьте в себя, верьте в свою команду. Мы счастливы!

Однако не все смогли разделить радость. Многие посчитали поздравления федерации «зашкваром» из-за политических отношений между Украиной и Россией. Пользователь GamewayUA написал в «Твиттере» следующее:

Невероятный зашквар! Федерацию киберспорта Украины переполняет гордость и благодарность за победу российской команды на The International. Мне без разницы, что там выступают два украинца — это не наша команда. У вас там всё хорошо? Вам не стыдно?

Впрочем, нашлись и те, кто был рад поздравлениям.

Кто следит за киберспортом, тот знает, что почти все составы всегда были миксовыми. Здесь пост про наших ребят, которые в составе коллектива из РФ сделали практически нереальное. От души молодцы! К чему весь этот хейт?
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Team Spirit стала первой командой из СНГ на International за десять лет, которой удалось победить на турнире. В прошлый раз это случилось на первом чемпионате, когда победу одержали NAVI.

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