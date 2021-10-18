«Я не хочу, чтобы это ушло в массы». Олимпийская чемпионка — о победе Team Spirit на TI10

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью Sport24 прокомментировала победу Team Spirit на турнире The International 2021.
Она, конечно, поздравила российскую команду, но отнеслась к этому неоднозначно.
Журова не хочет, чтобы победа Team Spirit разошлась в массы. По её мнению, это послужит рекламой для всех детей, и они тоже захотят стать киберспортсменами. Однако депутат Госдумы считает, что лучше это, чем «хайповое блогерство».
Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим.
Журова подытожила, что говорить об этом по большому счёту бессмысленно. Россия не будет возвращаться к режиму СССР и ставить жёсткие ограничения, потому что быть киберспортсменом или нет — выбор каждого. А вот коллега Журовой Дмитрий Свищев искренне рад победе ребят и считает, что они не просто сидят и играют.
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