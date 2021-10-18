Disney перенесла выход восьми фильмов Marvel, включая «Доктора Стрэнджа 2»

Disney объявила о переносе премьер сразу 11 фильмов, 8 из которых — от Marvel Studios. Под гребёнку попали все ближайшие премьеры, кроме «Вечных».

В скобках указана прежняя дата выхода:

« Доктора Стрэнджа 2: Мультивселенная безумия » — 6 мая 2022 года (25 марта 2022 года)

» — 6 мая 2022 года (25 марта 2022 года) « Тор 4: Любовь и гром » — 8 июля 2022 года (6 мая 2022 года)

» — 8 июля 2022 года (6 мая 2022 года) « Чёрная пантера 2: Ваканда навсегда » — 11 ноября 2022 года (8 июля 2022 года)

» — 11 ноября 2022 года (8 июля 2022 года) « Марвелы » (The Marvels) — 17 февраля 2023 года (11 ноября 2022 года)

» (The Marvels) — 17 февраля 2023 года (11 ноября 2022 года) « Человек-муравей и Оса: Квантомания » — 28 июля 2023 года (17 февраля 2023 года)

» — 28 июля 2023 года (17 февраля 2023 года) « Индиана Джонс 5 » — 30 июня 2023 года (29 июля 2022 года)

» — 30 июня 2023 года (29 июля 2022 года) Неизвестный фильм Marvel — 3 ноября 2023 года(10 ноября 2023 года).

Судьба «Человека-паука: Нет пути домой» теперь под вопросом. Его выпускает Sony, поэтому о переносе своего фильма компания скажет сама — если перенос, конечно, вообще будет. Сейчас премьера запланирована на 16 декабря 2021 года.

По данным Deadline, изменение в расписании связано с эффектом домино: из-за доработки одних картин приходится откладывать и другие.

Даты выхода потеряли сразу четыре фильма

Хоть мы и не знали, что это конкретно за фильмы, но теперь у них нет даже примерной даты выхода. Аналитики не исключают, что проекты могли либо отменить, либо отправить на масштабную переработку.