В Кремле отреагировали на победу Team Spirit на The International 2021

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионата мира по Dota 2.

«Всё развивается, и, конечно, то, что раньше не могло называться спортом, сейчас уже претендует на то, чтобы становиться настоящим видом спорта. Кроме того, все эти новые явления в нашей жизни по количеству болельщиков, последователей и так далее зачастую начинают превосходить традиционные виды спорта, поэтому нужно идти в ногу со временем и отдавать должное всем тем новациям, которые входят в нашу жизнь и прочно занимают в ней место», — приводит слова Дмитрия Пескова «РИА Новости Спорт».