Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 уже делают новую игру — возможно, ремастер оригинала

Одновременно с разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl студия GSC Game World занимается ещё одной неанонсированной игрой. Потенциально это может быть ремастер одной из оригинальных частей серии или даже всей трилогии — «Тень Чернобыля, «Чистое небо» и «Зов Припяти».

Упоминание нового проекта нашли на странице руководителя студии Евгения Григоровича. Сама GSC Game World публично не рассказывала о создании новых игр.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С релиза игра будет в библиотеке Xbox Game Pass. Возможно, после окончания трёхмесячной эксклюзивности шутер появится и на PS5.

6 октября стало известно, что игру можно пройти скрытно. В теории такое прохождение было возможно и в прошлых частях, но из-за проблем с искусственным интеллектом и механиками сделать это было трудно.