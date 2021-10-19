Intel Pentium 4 каким-то чудом прошёл проверку для Windows 11

Апгрейд до Windows 11 всё больше напоминает очень странную шутку: то официально обновиться не могут владельцы даже достаточно современных процессоров, то Microsoft сама пишет инструкцию по обходу своих же ограничений.
Теперь же энтузиаст обнаружил, что почему-то старый одноядерный процессор Intel Pentium 4 проходит официальную проверку на совместимость с новой операционной системой. Что? Да!
Более того, пользователь решил пойти до конца и установил новую ОС на процессор 15-летней давности. К удивлению, всё работает и довольно стабильно — даже обновления приходят. Забавно, что система проверки даже не обратила внимания, что у CPU лишь одно ядро, хотя ОС требует хотя бы два.
Энтузиаст также выпустил ролик, где показал работу ОС на старом процессоре.
- 19 октября 2021
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:52
-
16:58
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:22
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
14:31
-
13:40
-
13:29
-
13:19
-
13:09
-
12:59
-
11:52
-
11:40
-
11:17
-
10:17
-
10:15
-
09:36
-
09:28
-
09:15
-
00:35
- 18 октября 2021
-
23:28
-
22:40
-
20:57
-
20:57
-
19:39
-
19:14
-
18:34