Intel Pentium 4 каким-то чудом прошёл проверку для Windows 11

Апгрейд до Windows 11 всё больше напоминает очень странную шутку: то официально обновиться не могут владельцы даже достаточно современных процессоров, то Microsoft сама пишет инструкцию по обходу своих же ограничений.

Теперь же энтузиаст обнаружил, что почему-то старый одноядерный процессор Intel Pentium 4 проходит официальную проверку на совместимость с новой операционной системой. Что? Да!

Более того, пользователь решил пойти до конца и установил новую ОС на процессор 15-летней давности. К удивлению, всё работает и довольно стабильно — даже обновления приходят. Забавно, что система проверки даже не обратила внимания, что у CPU лишь одно ядро, хотя ОС требует хотя бы два.

Энтузиаст также выпустил ролик, где показал работу ОС на старом процессоре.