Анонсирован бесплатный симулятор электрика c реалистичным ремонтом

Take IT Studio анонсировала симулятор электрика Electrician Simulator — First Shock. Она выйдет на ПК уже в ноябре.

Авторы симулятора постарались сделать так, чтобы каждый игрок почувствовал себя настоящим электриком. По сюжету главный герой решает, что не будет на кого-то работать и начинает заниматься своим делом. Принимать заказы нужно через ноутбук, а затем нужно выезжать по адресу и чинить технику.

Ремонт устройств сделан так, чтобы процесс выглядел максимально реалистично. Например, чтобы починить розетку, сначала нужно открутить крышку, затем снять зажимы и уже потом добраться до основания. Подобным образом предстоит заниматься ремонтом и остальных вещей.

Electrician Simulator — First Shock можно добавить в список желаемого Steam. Точную дату выхода авторы не указали из-за потенциальных переносов.