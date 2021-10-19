Анонсирован бесплатный симулятор электрика c реалистичным ремонтом

Take IT Studio анонсировала симулятор электрика Electrician Simulator — First Shock. Она выйдет на ПК уже в ноябре.
Авторы симулятора постарались сделать так, чтобы каждый игрок почувствовал себя настоящим электриком. По сюжету главный герой решает, что не будет на кого-то работать и начинает заниматься своим делом. Принимать заказы нужно через ноутбук, а затем нужно выезжать по адресу и чинить технику.
Ремонт устройств сделан так, чтобы процесс выглядел максимально реалистично. Например, чтобы починить розетку, сначала нужно открутить крышку, затем снять зажимы и уже потом добраться до основания. Подобным образом предстоит заниматься ремонтом и остальных вещей.
Electrician Simulator — First Shock можно добавить в список желаемого Steam. Точную дату выхода авторы не указали из-за потенциальных переносов.
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