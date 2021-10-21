Xbox хочет делать блокбастеры в стиле PlayStation

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью каналу Kinda Funny Games рассказал, что Microsoft сосредоточена на играх разного масштаба — и все они будут пополнять коллекцию Xbox Game Pass.

Самое классное в Xbox Game Pass — то, что в нём есть место для всего: от Halo до небольших игр типа Grounded.

Когда речь зашла о крупных блокбастерах Sony, Бути похвалил конкурента. По его мнению, из раза в раз выпускать игры такого качества — большое мастерство.

Просто чтобы поднять этот вопрос — снимаю шляпу перед Sony и их студийной системой. Это фантастика. Вы не можете спорить с высочайшим качеством их игр — уже выпущенных или находящихся в разработке.

Через некоторое время глава Xbox Game Studios объяснил, что у Microsoft свой путь, однако компания также стремится к выпуску блокбастеров с «гигантскими мирами и проработанными персонажами».

Наша стратегия предполагает меньше говорить об играх конкурентов и больше думать о том, чего ждут наши фанаты. Есть определённый тип игр для массовой аудитории — с огромными мирами, в которых буквально можно жить, — они всегда становятся большим событием. Такие игры важны для нас.



Именно к выпуску подобных проектов мы в том числе и стремимся: с гигантскими мирами, в которых игроки могут затеряться, и проработанными персонажами.

Бути подчеркнул, что не следует сравнивать проекты Sony и Microsoft напрямую — это «не пойдёт никому на пользу».

В этом плане мы даже не думаем искать свой ответ на франшизы PlayStation. «А как выглядит наш ответ серии Uncharted?» или «Где Horizon Zero Dawn от Microsoft?» и так далее. Такие рассуждения не пойдут никому на пользу.

Ранее стало известно о том, что Microsoft недовольна более медленным ростом подписчиков Xbox Game Pass. А 28 октября в сервисе станут доступны Age of Empires IV и The Forgotten City.