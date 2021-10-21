Создатели Battlefield 2042 рассказали, как именно улучшат шутер к релизу

DICE после открытого тестирования Battlefield 2042 подготовила материал о планах по улучшению шутера к релизу. Мы кратко пересказываем основное с видеовставками нового билда игры.
Разработчики исправят основные шероховатости вроде анимаций входа и выхода из техники, провалов через текстуры в лифте, закрытых дверей и отсутствия индикатора гранат, а также изменят систему перемещения героя: прыжки станут тяжелее, а прокат — медленнее.
В полной версии всё-таки появится меню для настройки снаряжения до высадки. Также увеличат время перед началом матча, улучшат отображение игроков на карте и добавят возможность открыть полную во время матча. Автоматическое лечение будет начинаться медленнее.
Общение внутри команды и отрядов значительно улучшат — вернутся полноценные пинги, которые во время беты фактически не работали. Пользовательский интерфейс также претерпит изменения: логи убийств переместят в традиционный правый верхний угол (в бете они были слева внизу, чуть выше мини-карты).
А вот возвращать классические классы не планируют. По словам разработчиков, отсутствие духа командной игры во многом связано с недоработанным интерфейсом — в полной версии всё будет в порядке.
Во время публичной беты команда заметила несколько важных деталей в работе серверов — это всё поможет сделать запуска шутера более стабильным. Вдобавок оптимизация на ПК к релизу должна масштабно улучшиться, да и багов обещают куда меньше.
Наземной техники на «Космодроме» станет вдвое больше — к примеру, вместо четырёх танков будет аж восемь. Но только на PS5, Xbox Series и ПК.
Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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