Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз

После выхода первых впечатлений о бете Battlefield 2042 мне удалось сыграть ещё несколько матчей, после которых появилась уверенность — релиз стоит отложить.

Формально DICE подтвердила, что билд шутера для тестирования устарел на несколько месяцев, однако подобные слова давно не вселяют доверия. Сколько раз мы уже слышали, что к релизу всё исправят? И сколько раз на фоне проблемной беты появлялся действительно отполированной продукт? Вот-вот, даже в голову ничего не приходит.

Если говорить предметно, то к бете возникло множество вопросов — и по дизайну с балансом, и по технической составляющей. Зачем вообще показывать настолько сырой продукт, если сейчас он сильно улучшен?

Про неказистое перемещение и стрельбу я говорил ещё в первом материале, но тут можно добавить ещё про удаление множества анимаций и механик: бегать вприсядку нельзя, лежать на спине нельзя, кувыркаться нельзя. Опять же, Battlefield 5 тут заметно впереди.

Вместе с этим разработчики вновь переделали систему пингов, однако сейчас она попросту не работает. Опытным путём удалось выяснить, что в основном уведомления отображаются только у того, кто их поставил. Редко когда это показывается и команде.

Экран возрождения не работает. Во-первых, после убийства зачем-то ещё секунд пять показывают противника. Во-вторых, отсутствует хоть какая-то информативность. Есть ли кто-то из медиков рядом, спешит ли кто-то поднимать именно меня (это вновь к поломанной системе уведомлений).

Абсолютно стандартная ситуация, когда ты просто 30 секунд лежишь в полном неведении, есть ли шансы встать. К концу тестирования игроки перестали даже надеяться.

Информативность полностью отсутствует

Но всё выше сказанное ещё можно списать или на технические огрехи беты, или на дальнейшую доработку. Больше всего пугают пришедшие на смену классическим классам специалисты. Причём, как и в Call of Duty: Vanguard, они не делятся на фракции, поэтому за обе стороны воюют те же персонажи.

Ещё одна абсолютно нормальная ситуация: специалист Борис сражается за США и Борис сражается за Россию. И на карте ещё 50 таких Борисов. Из-за неработающей системы пингов отличить врагов и союзников в пылу сражения не всегда удаётся. Безликие солдаты в форме из прошлых игр серии куда лучше работали.

Но это мелочи на фоне главной проблемы — специалисты слишком универсальные и слишком удобные. В Battlefield 2042 попросту не нужна работа ни в команде, ни в отряде. Герои сами всё умеют, а благодаря возможности собрать любой билд играть в одиночку как никогда просто.

Даже в отрядах отпала надобность — причём в бете не было и лидеров сквадов, а сами игроки стали просто удобной точкой возрождения. Играть вместе ведь фактически не надо, вполне комфортно справляться со всем в одиночку. Союзники теперь нужны разве что для увеличения огневой мощи.

DICE в Battlefield 5 старалась насильно улучшить взаимодействие между классами (патронов на руках стало куда меньше, а медики оказались на пике эффективности). И это сработало, хоть и с оговорками. В Battlefield 2042 же будто бы стараются забить про взаимодействие игроков в принципе.

Текстуры красиво не подгружаются

К разрушаемости тоже вопросы. Деревья не свалить, а здания при максимальных разрушениях — это просто снесённые стены при живом каркасе. Создаётся ощущение, что с каждой частью DICE всё больше пытается уменьшить значимость одной из уникальных особенностей серии.

Глобальные катаклизмы вроде торнадо тоже не влияют на окружение — деревья не сносят, здания оставляют на месте. Захватить могут разве что непробитые машины, технику и игроков. Однако быстро приходит осознание, что смерч — скорее, красивый фон, нежели какая-то опасность. Солдаты активно кружат вокруг него на парашютах и перестреливаются друг с другом. Хотя выглядит это эффектно.

В итоге ни разрушаемость, ни катаклизмы не вызывают впечатлений уровня Levolution в Battlefield 4, когда можно было что-то сломать (здание в Шанхае или дамбу в Меконге), а локация заметно менялась по дизайну. Это, опять же, скорее, косметические изменения, но они куда больше влияли на впечатления.

Помните вышедшую в 2007 году Crysis, где деревья можно было рубить хоть нанокулаками? В Battlefield 2042, по крайней мере, в бете, они сделаны из адамантия. Хотя даже в Battlefield 3 они ещё были всё-таки деревянные. Да и с разрушаемостью там было поинтереснее.

К карте всё-таки возникли вопросы: она слишком большая. С визуальной точки зрения к ней нет вопросов, однако с точки зрения дизайна на ней слишком много неиспользуемого места. В горах почти ничего не происходит, кроме пары одиночных бегунов от одной точки к другой. Пугает и то, что это якобы локация средних размеров.

Вдобавок почему нельзя открыть всю карту во время геймплея? Ориентироваться приходится строго на мини-карту, ярлыки точек и собственное понимание уровня — в прошлых частях всегда давали посмотреть на всю карту. Тут это буквально сбивает с толку.

Подавляющую часть раунда большинство тусуется у небоскрёба — там сразу три точки. Впрочем, размеры карт пока вызывают меньше всего опасений — в режимах вроде «Прорыва» подобных проблем должно быть куда меньше. Надеюсь.

Тут подобное происходит часто

Что ещё? Управление на геймпаде ощущается неудобным — и это опять же удивительно на фоне Battlefield 1 и Battlefield 5, где на консолях всё работало отлично. На клавиатуре и мыши, впрочем, Battlefield 2042 работает отлично.

Хотя и тут вопросы всё-таки есть. Почему теперь гранаты надо сначала выбирать, а потом уже кидать? И, кстати, где вообще индикаторы гранат? К интерфейсу в целом много вопросов, он вроде бы и достаточно информативный, но какой-то вычурный — тут ещё и кислотный салатовый цвет виноват.

В сравнении с Battlefield 3 разница колоссальная, хотя вроде изменений не так много. При этом у предшественницы он занимает куда меньше места и лучше читается.

Вдобавок ко всему хочется пожаловаться на сетевой код, регистрацию попаданий и общую стабильность соединения — по ходу беты всё становилось только хуже. Доходило до полной неиграбельности, когда ещё и текстуры просто переставали загружаться. Постоянные визуальные глитчи, кажется, были каждую секунду.

Бывало и такое

А тут можно взглянуть на самый необычный вертолёт.

В целом с Battlefield 2042 всё как-то странно. Три года назад до релиза Battlefield 5 выглядела сырой и непродуманной, но спустя столько лет DICE будто бы не выучила буквально ничего — и «2042» сейчас идёт протоптанной дорогой предшественника.

Очень хочется ошибаться, но пока создаётся ощущение, что сначала в DICE пытались сделать какую-то королевскую битву — а уже потом решили переделать её под классическую Battlefield. Возможно, игру стоит отложить хотя бы на несколько месяцев и внимательно изучить отзывы аудитории после беты.

Слишком много спорного нашлось в бете при довольно небольшом количестве доступного контента. Будто DICE зачем-то пыталась переделать то, что не требовалось менять — опять же, система классов отлично зарекомендовала себя. Многим бы вообще хватило чуть ли не покадрового ремейка Battlefield 3.

В дорелизных трейлерах Battlefield 3 показывали много геймплея, чем, к сожалению, не может похвастаться Battlefield 2042 . EA будто бы боится продемонстрировать игровой процесс, в итоге сосредоточившись на постановочных видео. Красивых, но всё же постановочных.

Вообще забавно, что между между Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3 прошло всего полтора года. И, наверное, справедливо сказать, что именно третья часть стала последней игрой серии без всерьёз спорных элементов.

Battlefield 4 вышла спустя всего два года, ощущалась местами слишком перегруженной механиками и при этом слишком походила на тройку. А ещё на запуске было критически много багов.

вышла спустя всего два года, ощущалась местами слишком перегруженной механиками и при этом слишком походила на тройку. А ещё на запуске было критически много багов. Battlefield: Hardline имела интересную концепцию противостояния копов и преступников, однако ЕА явно просто пыталась поставить серию на ежегодные рельсы — интересных идей тут было много, но игра опять вышла сырой, а на её нормальную поддержку забили ещё до выхода всех дополнений.

имела интересную концепцию противостояния копов и преступников, однако ЕА явно просто пыталась поставить серию на ежегодные рельсы — интересных идей тут было много, но игра опять вышла сырой, а на её нормальную поддержку забили ещё до выхода всех дополнений. Battlefield 1 отправилась в Первую мировую. Старт получился успешным, но игре банально не хватало глубины и разнообразия, из-за чего многие быстро бросили её — наверное, вернулись в четвёрку.

отправилась в Первую мировую. Старт получился успешным, но игре банально не хватало глубины и разнообразия, из-за чего многие быстро бросили её — наверное, вернулись в четвёрку. Battlefield 5 многое сделала правильно, но критических ошибок было допущено примерно столько же. На всё хорошее находилось много плохого. Играть в это было достаточно интересно, но DICE так и не смогла определиться с вектором развития — в итоге на поддержку быстро забили из-за оттока аудитории.

Пока сложно понять, что ждёт Battlefield 2042 — хочется верить в грандиозное возвращение серии после множества как минимум спорных релизов. Но бета пока отправляет в лагерь пессимистов с надеждой либо на чудо, либо на перенос. Уж лучше отложить и доделать, чем опять бросить поддержку на полпути при спорном запуске.

Фанатский трейлер беты Battlefield 2042 хорошо показывает состояние тестовой версии.

Сейчас Battlefield 2042 должна выйти 19 ноября, а уже 10-го числа начнётся 10-часовой ранний доступ для подписчиков EA Play. Изначально игру хотели выпустить 22 октября, но команде потребовалось больше времени.

Вообще на фоне публичных тестов Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard, каждая из которых меня, скорее, расстроила, удивительнее всего было недавно сыграть в бету Halo Infinite. Кто бы мог подумать, что именно она окажется максимально убедительной — возможно, перенос на год действительно сильно помог разработчикам.

EA, подумай!